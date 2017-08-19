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    Экономика

    МВФ не против сохранения нынешней цены на газ для населения

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (455)

    (обновлено: )1911
    В начале этого года Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля. Меморандум, подписанный в апреле, предусматривает обязательство власти повысить цены на газ.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Международный валютный фон (МВФ) не возражает против сохранения цены на газ для населения в Украине на нынешнем уровне. Данный вопрос обсуждался на встрече с представителями Фонда, сообщает "112 Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    "МВФ не возражает против внесения правительством изменений в постановление 187 в части изменения периода расчета цены природного газа. Данные изменения не противоречат условиям кредита МВФ", — говорится в собщении.

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    Напомним, в начале этого года Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля. 4 апреля был опубликован текст меморандума Кабмина с МВФ.

    Обновленный меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ, под которым стоит подпись главы правительства, президента Украины и главы НБУ, предусматривает обязательство власти повысить цены на газ для населения с начала следующего отопительного сезона.

    Введение абонплаты за газ – это обязательство, которое правительство записало в меморандуме с МВФ.

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