МВФ не против сохранения нынешней цены на газ для населения

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Международный валютный фон (МВФ) не возражает против сохранения цены на газ для населения в Украине на нынешнем уровне. Данный вопрос обсуждался на встрече с представителями Фонда, сообщает "112 Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

"МВФ не возражает против внесения правительством изменений в постановление 187 в части изменения периода расчета цены природного газа. Данные изменения не противоречат условиям кредита МВФ", — говорится в собщении.

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Напомним, в начале этого года Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля. 4 апреля был опубликован текст меморандума Кабмина с МВФ.

Обновленный меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ, под которым стоит подпись главы правительства, президента Украины и главы НБУ, предусматривает обязательство власти повысить цены на газ для населения с начала следующего отопительного сезона.

Введение абонплаты за газ – это обязательство, которое правительство записало в меморандуме с МВФ.