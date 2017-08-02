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    Сотрудничество с МВФ удешевляет внешние долги Украины - Фурса

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (452)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что наибольшая доля украинский кредитов - от МВФ, которые являются самыми дешевыми.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, заявил премьер Владимир Гройсман, он уточнил, что около 5,5 млрд долларов Украина ежегодно тратит из бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда, 5% ВВП на безопасность и оборону, а еще 4% — около 100 млрд гривен — ежегодно идет на обслуживание внешнего долга. А его объем, по данным Минфина, на конец мая составил почти 75 млрд долларов.

    Украинцы. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как Украина обслуживает свои внешние долги, рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "После того, как мы провели реструктуризацию, продолжаем обслуживать свой долг, без каких-либо проблем, и тут нам значительно помогает то, что у нас сейчас большая доля кредитов от МВФ идет, а МВФ — это самый дешевый в мире долг. В принципе, сотрудничество с МВФ нам помогает во многих вопросах. В том числе и удешевляет наш внешний долг", — отметил эксперт.

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