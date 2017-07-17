Фурса о МВФ: как легко запутать западных кредиторов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд решил повременить с выделением пятого транша Украине до конца текущего года, пишет Bloomberg. Причина такого решения в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы.

Премьер Владимир Гройсман в недавнем интервью отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет. Сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

В последние дни работы Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Но к другим вопросам депутаты не дошли. Ушли отдыхать.

Как считает экономист Сергей Фурса, у властей сложная задача. Получить транш и как можно меньше сделать для этого.

"Надо сказать, у них есть успехи на этом направлении. Уже 3 года сплошных успехов. И в этом раз уже удалось отложить земельную реформу на следующий транш. И теперь осталось убедить мировую закулису, что антикоррупционный суд мы не потянем. И с некоторыми получается", - пишет экономист в Facebook.

Facebook Sergey Fursa Скриншот с Facebook

Как подчеркивает Сергей Фурса, "приезжает неделю назад гос секретарь США. Вставить тут волшебный пендель. И четко говорит, что надо антикоррупционный суд. А потом приезжает весельчак и балагур Юнкер, и уже согласен на антикоррупционную палату. В рамках действующей судебной системы. Занавес".

"Запутали мы уже западных кредиторов. Еще немного и убедим их в том, что не надо нам этого независимого антикоррупционного суда. Оно и понятно. Пока зависимость от МВФ и Ко была сильная удалось НАБУ создать. Теперь все вместе страдают. А как представят, что будет, если сначала агент Катерина снимет про него фильм, а потом еще и честный судья этот фильм посмотрит, то совсем оторопь их ведет. Не за это они на Майдане стояли. Беда в том, что мы то как раз стояли именно за это", — считает экономист.

Противники антикоррупционного суда не могут сказать, что такой суд — это плохо. Потому что все понимают, что это хорошо. И им нужны другие аргументы. Их надо придумать. А если задача поставлена — с ней всегда можно справиться. Было бы желание. И фантазия. И финансирование. И придумали они, подчеркивает Фурса.

"Итак, главный аргумент против антикоррупционного Суда на сегодня — это время. Его противники придумали, что это займет слишком много времени. А, как известно, все прочие реформы в Украине молниеносны. Они говорят, что для того, чтобы сделать антикоррупционный суд необходимы изменения в Конституцию. А это долго. И муторно. И сердце депутата и всего парламента склонно к измене и перемене, как ветер в мае. И как выход — давайте создадим антикоррупционные палаты. И напихаем туда тех же судей, что сейчас уже в системе. В общем, Палата Номер 6. Но быстро. Дешево и сердито", — объясняет экономист.

По мнению Сергея Фурсы, это не правда! Изменений в Конституцию вносить не надо. Все уже внесено. Нужен только закон. И времени на создание независимого антикоррупционного суда надо столько же, сколько на палату.

Читайте также: Лагард намекнула на новый мировой финансовый кризис

"Вот теперь занавес. Противники антикоррупционного Суда сознательно манипулируют и лгут. И это в очередной раз говорит о том, что закон о Антикоррупционном суде нужен. И если депутаты его примут, то пусть хоть сто раз в день отче наш читают. Могут потом в обед намаз совершить, а после ужина обрезание. Это их личное дело. И их личная шизофрения. С большинством из них давно все ясно. Нам от них нужен результат. И хотелось бы, чтобы МВФ и Ко оставались тут с нами солидарны", — резюмирует Сергей Фурса.