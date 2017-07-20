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    МВФ готов подождать с земельной реформой при выделении транша

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (451)

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    Представитель МВФ Уильям Мюррей сообщил, что земельная реформа – важная часть программы, ее необходимо продумать, продумать важнейшие детали, а для этого нужно время.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) не будет настаивать на немедленном проведении земельной реформы в Украине в контексте предоставления очередного транша в рамках программы финансовой помощи, сообщил в ходе регулярного пресс-брифинга представитель фонда Уильям Мюррей.

    Сергей Фурса
    nahnews.org
    В Украине беда с земельной реформой – Фурса

    "Фокус этого обзора (по итогам которого будет выделен транш) нацелен на пенсионную реформу, приватизацию и уверенность в эффективных результатах борьбы с коррупцией. Программа продолжается. И энергетическая и налоговая политика продолжает согласовываться с программой. Это основной фокус этого обзора. Земельная реформа – важная часть программы, ее необходимо продумать, продумать ее важнейшие детали. Для этого нужно время – позже в этом году (должны быть результаты). Но важно, чтобы власти продолжали эту работу", — сказал он.

    Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявлял, что в Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения.

    Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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    Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

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