Фурса: два слова о природе внешнего долга Украины

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Внешние долги Украины составляют 80% ВВП. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман.

Премьер уточнил, что около 5,5 миллиардов долларов Украина ежегодно тратит из бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда, 5% ВВП — на безопасность и оборону, а еще 4%, приблизительно 100 миллиардов гривен, — ежегодно идет на обслуживание внешнего долга.

А его объем на конец мая 2017 года составил почти 75 миллиардов долларов, по данным Минфина.

Почему у Украины такой большой долг, и как его уменьшить, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Какое соотношение долговых обязательств страны к ее ВВП является оптимальным?

— Оптимальной цифры нет, потому что важна не сама стоимость долга, а важно его обслуживание. Неважен объем долга, важно, сколько стоит обслуживать вам ваш долг. Потому что, например, в развитых странах — Японии, США — долг существенно превышает 100%, и это не проблема, потому что его обслуживание там чуть-чуть отлично от нуля. В то же время в странах, где долг дорогой, и это стоит в разы больше, то когда цифра подходит к уровню 80% ВВП, 100% ВВП, это действительно уже больно. Для такой страны, как Украина, в принципе, рабочее соотношение долга составляет порядка 60% ВВП. То есть мы сейчас больше, но это не критично, пока что мы в разумных пределах, чуть больше, чем хотелось бы, но это уже неизбежно, и живем в этих реалиях.

А с обслуживанием долга, как обстоят у нас дела?

— Мы после того как провели реструктуризацию, продолжаем обслуживать свой долг, без каких-либо проблем, и тут нам значительно помогает то, что у нас сейчас большая доля кредитов от МВФ идет, а МВФ — это самый дешевый в мире долг. Сотрудничество с МВФ нам помогает во многих вопросах. В том числе и удешевляет наш внешний долг.

Политики часто заявляют, что сотрудничество с МВФ нам не нужно, и мы только накапливаем долги, сотрудничая с МВФ.

— Простите мой французский, это дикий бред. Во-первых, потому что действительно мы рефинансируем другие долги за счет долга МВФ, то есть мы замещаем дорогой долг на более дешевый от МВФ, это уже хорошо. А во-вторых, то, что МВФ стимулирует нас делать реформы, эти реформы не нужны МВФ. МВФ сидит в Нью-Йорке, в Вашингтоне, и вообще все хорошо, у них нет никаких проблем, эти реформы нужны прежде всего Украине. И поскольку в стране политической воли для реформ очень мало, то очень помогает, что кредиторы нас практически заставляют делать нужные вещи.

Размер внешнего долга Украины — это результат последних нескольких лет, эти 80%?

— Традиционно Украина была очень консервативна в привлечении долга, и у нас был очень низкий долг. Но с 2011 по 2013 годы, во время Януковича, мы взяли уйму долга, фактически, увеличили наш долг в два раза. Долларовый долг. Потом девальвация понизила наш долларовый ВВП, и вдруг долг стал очень большим. Но это был чисто технический результат девальвации. Но физическое увеличение резкое долга произошло именно в 2011-2013 годах, там просто резкий рост, такого у нас в нашей истории не было. В 2014 и по 2017 год фактически мы расхлебываем эту картину. У нас нет увеличения существенного долга в последние годы, потому что это все привлечение денег от МВФ является рефинансированием тех старых долгов, которые мы накопили до этого.

По оценкам экспертов, треть годового прироста госдолга обусловлена национализацией "ПриватБанка", для докапитализации которого правительство выпустило ОВГЗ на 107 миллиардов гривен. Вы с этим согласны?

— Это чисто технически правильно. Но нужно понимать, что это гривневый долг, это не долларовый, не внешний долг, а это вырос гривневый долг. Да, действительно, в сумме это потянет где-то на 150 миллиардов гривен, это внутренний долг, но надо понимать сущность этого долга, этот долг уйдет на НБУ в результате, либо останется в капитале "ПриватБанка", и фактически мы будем должны сами себе. То есть, это внутренний долг, и он фактически вдвойне внутренний, потому что если внутренний долг, когда вы выпускаете, то ваши долги покупают банки, и это взаимоотношения государства и каких-то третьих лиц. В случае с "ПриватБанком", это идет в капитал государственного банка и это либо остается у него в капитале, либо он отдает это НБУ взамен живых денег. В итоге это у вас либо принадлежит госбанку, который является собственностью Минфина, либо это принадлежит НБУ, который потом свою прибыль все равно перечисляет правительству.

В какую сумму сейчас оцениваются внутренние долги Украины?

— Цифру я вам не скажу. Это все входит в этот суммарный госдолг — 75% от ВВП, и большая часть внутреннего долга выражена в ОВГЗ, порядка 70%, на данный момент сконцентрирована в НБУ.

А как дела обстоят с обслуживанием этих долгов?

— Это долг, который правительство должно НБУ и который в гривне. Фактически это опять же внутренний оборот. Вы платите по вашему долгу, эта плата идет в НБУ, потом НБУ перечисляет правительству, в госбюджет следующего года. Это сообщающиеся внутренние сосуды, и здесь вообще нет проблем, потому что вы должны сами себе.

Какие действия правительства могут помочь скорейшему решению вопросов с долгами внешними?

— Де-факто, мы уменьшать госдолг не будем. Мы будем наращивать ВВП, и на фоне этого, при сохранении стабильного уровня госдолга, у нас будет сокращаться это соотношение госдолг-ВВП. Плюс, помимо улучшения экономической ситуации, долг для нас будет становиться дешевле, потому что он напрямую зависит от кредитного рейтинга страны. В данный момент мы можем сказать, что да, для того чтобы экономика росла, нужно делать инвестиции, инвестиции не государственные, а именно внешние, а внешние инвестиции придут тогда, когда инвесторы будут уверены в безопасности своих вложений. Безопасность — это торжество закона. И мы упираемся в судебную реформу как главное препятствие для инвестирования иностранцев в Украину.

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Минфин планирует до 2020 года госдолг уменьшить до 55% ВВП. Этот прогноз реален, и как это будет делаться? И как это отразится на благосостоянии граждан?

— Улучшение состояния госбюджета всегда сказывается на личном благополучии граждан. Тут вот резкая девальвация, как у нас была в 2014 году, она же явно отразилась на благосостоянии граждан. Она была результатом большого дефицита бюджета. Уменьшая долги, уменьшая нагрузку на бюджет, мы таким образом стимулируем сокращение дефицита бюджета, и это ведет к стабильности гривны, и улучшает ситуацию. Плюс меньше денег будет проходить через бюджет, соответственно меньше денег будет выкачиваться из экономики. Поэтому, безусловно, это позитивно, как сокращение госдолга, чем меньше госдолг у страны, тем лучше.

Ранее исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире, что Украина получит четыре транша от МВФ до конца года в случае колоссального прогресса в борьбе с коррупцией и проведения всех реформ.