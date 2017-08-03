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03.08.201716:42
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    В четверг Украина проведет первую выплату МВФ по программе stand-by

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (453)

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    По словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, выплата в размере 450 млн долларов будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украина в четверг осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 млн долларов, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Разберемся, на что тратятся кредиты МВФ?

    По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.

    "Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", — сказал Чурий.

    Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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    Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

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