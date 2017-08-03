В четверг Украина проведет первую выплату МВФ по программе stand-by

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украина в четверг осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 млн долларов, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.

"Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", — сказал Чурий.

Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.