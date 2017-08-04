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    Экономика

    Украина провела первую выплату МВФ по программе stand by

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (454)

    (обновлено: )139
    Общий объем выплат перед МВФ с процентами по долгу в августе-декабре 2017 года составит около 1 млрд долларов. В НБУ подчеркнули, что эти выплаты не представляют угрозы для международных резервов.
    Доллары
    AFP/KAREN BLEIER

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Украина перечислила 450 млн долларов Международному валютному фонду по программе stand by, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Разберемся, на что тратятся кредиты МВФ?

    "Пресс-служба Национального банка подтверждает информацию, что сегодня Украина выплатила МВФ 450 млн долларов", — сообщили в НБУ.

    В то же время, как сообщает "Громадське", общий объем выплат перед МВФ с процентами по долгу в августе-декабре 2017 года составит около 1 млрд долларов. В НБУ подчеркнули, что эти выплаты не представляют угрозы для международных резервов.

    "Мы уже учли эти выплаты, прогнозируя рост международных резервов до 20 млрд долларов на конец этого года", — добавили в НБУ.

    Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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    Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

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