Киев начал строительство газопровода в обход ДНР

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Власти Украины начали строительство газопровода, по которому газ в Авдеевку Донецкой области будет поступать из подконтрольной Киеву территории, сообщил в пятницу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Он напомнил, что власти решили строить независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса в июне, после того, как из-за обстрелов был в очередной раз поврежден газопровод, Авдеевка и поселки вновь остались без газа.

"Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы", — написал Жебривский.

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По его данным, стоимость проекта составляет порядка 58 миллионов гривен, часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохимический завод.

"По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и еще семь близлежащих поселков — Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово — с территории, которая контролируется Украиной", — пояснил губернатор.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.