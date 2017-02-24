СБУ отказалась от претензий к 15 импортерам сжиженного газа

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли прекратит действие санкций в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов на основании снятия претензий со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщили, что получили многочисленные обращения субъектов внешнеэкономической деятельности, ассоциаций производителей и СМИ, в которых говорилось об отсутствии правонарушений, ставших причиной для применения специальных санкций. В связи с этим в срочном порядке состоялось совещание с компаниями и отраслевыми ассоциациями. По его итогам Минэкономразвития обратилось в СБУ с просьбой пересмотреть материалы о наличии в действиях субъектов внешнеэкономической деятельности правонарушений, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

"23 февраля СБУ сообщило Минэкономразвития, что первичные данные относительно правонарушений, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказана", — сказано в сообщении.

Санкции будут сняты с ЧП "НП-Трейдинг", ООО "Нефтепродукт-Трейдинг", ООО "Виолана-Тек", ООО "Системс Логистик Менеджмент", ООО "Галлон-Групп", ООО "СВГ Плюс", ООО "Евростандарт Автогаз", ЧП "Компания "Надежда", ЧП "Олан", ЧП "Род-Ник", West Trading&Marketing Oil Corp, Restimpex System LLP, Tarone Trade LLP, Ameralda Trading Limited, Danier Holdings LLP.

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Напомним, 6 февраля текущего года на основании представления СБУ Минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временного приостановления внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов. По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, частично использовались для финансирования ополченцев Донбасса.