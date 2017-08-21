В Украине повысятся минимальные цены на газ для промышленности

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. С 1 сентября в Украине повысятся минимальные цены на газ для промышленных потребителей.

Как следует из справки, опубликованной НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник, цены на газ повысятся на 6,75% по сравнению с августом текущего года — до 7921 гривны (310 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7420 гривен (290 долларов) с учетом НДС.

При этом максимальные цены на газ для промышленности с сентября будут также повышены — на 6,31%, до 8749 гривен (343 доллара) за 1 тысячу кубометров с 8230 гривен (322 доллара) в прошлом месяце.

В августе "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности в среднем на 3% по сравнению с июлем.

Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, компания ежемесячно корректирует цены на "голубое топливо".