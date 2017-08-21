наверх
21.08.201714:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине повысятся минимальные цены на газ для промышленности

    (обновлено: )4510
    Согласно данным "Нафтогаза", минимальные цены на газ для промышленности вырастут с 1 сентября на 6,75% по сравнению с августом текущего года. Также повысятся и максимальные цены.
    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. С 1 сентября в Украине повысятся минимальные цены на газ для промышленных потребителей.

    Газовая конфорка
    УНИАН
    За газ все равно потребитель будет переплачивать – эксперт

    Как следует из справки, опубликованной НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник, цены на газ повысятся на 6,75% по сравнению с августом текущего года — до 7921 гривны (310 долларов) за 1 тысячу кубометров с 7420 гривен (290 долларов) с учетом НДС.

    При этом максимальные цены на газ для промышленности с сентября будут также повышены — на 6,31%, до 8749 гривен (343 доллара) за 1 тысячу кубометров с 8230 гривен (322 доллара) в прошлом месяце.

    В августе "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на газ для промышленности в среднем на 3% по сравнению с июлем.

    Предложенные цены на природный газ, принадлежащий компании, дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, компания ежемесячно корректирует цены на "голубое топливо".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Банда молодых людей грабила прохожих в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне