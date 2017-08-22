МИД РФ: Россия приступает к неизбежным ответным мерам на новые санкции США

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина. Россия приступает к проработке неизбежных ответных мер на расширение антироссийских санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания. Заданный еще Администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", — заявил он.

По мнению Рябкова, на столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, указал он, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения.

По словам дипломата, Москва всегда выступала и будет выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий с США путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин. Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — говорится в документе.

Напомним, департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть физических лиц, включая четырех россиян. В санкционный список попали следующие россияне: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Среди физических лиц под санкции попали также граждане Китая и Намибии.