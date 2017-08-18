Несмотря на санкции. Москва уверена в реализации "Северного потока-2"

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Газопровод "Северный поток-2" будет построен в срок, несмотря на санкции США, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

"По "Северному потоку-2" многое будет зависеть от неопределенности, которая сегодня есть в законе и требует разъяснения. С учетом того, что европейские страны заинтересованы в поставках газа из России, и по "Северному потоку-2", с учетом увеличения объемов европейского потребления и падения объемов их добычи, мы уверены, что проект будет реализован и намеченные сроки. По крайней мере, на сегодняшний день он продолжает реализовываться", — сказал Новак, отвечая на вопрос, не помешают ли расширенные санкции США реализации "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Также документ предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Международное рейтинговое агентство Moody's отмечало, что видит риски задержки строительства "Северного потока-2" из-за санкций США, в частности, с точки зрения привлечения проектного финансирования.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.