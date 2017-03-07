Из-за "Турецкого потока" труба Украины вылетит "в трубу"

РИА Новости Украина — Прайм

Президенты России и Турции намерены встретиться в Москве 10 марта, среди тем для обсуждения в рамках заседаний заявлена реализация проекта газопровода "Турецкий поток". Аналитики рассказали, какие европейские страны заинтересованы в поставках газа по этому направлению, и избавит ли этот газопровод Россию от зависимости от транзита через Украину.

Проект "Турецкий поток" стал свидетелем всех превратностей российско-турецких отношений за последние годы: меморандум о взаимопонимании по его строительству между "Газпромом" и турецкой компанией Botas Petroleum Pipeline Corporation был подписан 1 декабря 2014 года, однако реализация затянулась из-за споров об объемах поставок и цене на газ для Турции. Позже проект и вовсе был заморожен на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24.

Впрочем, после того, как договоренность о возобновлении проекта была достигнута в августе 2016 года на самом высоком – президентском – уровне, а позже было подписано и ратифицировано межправительственное соглашение по "Турецкому потоку", неразрешимых вопросов по проекту остаться не должно, пишет Прайм.

Основные параметры газопровода определены: планируется строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

Для строительства, кажется, готово все: глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания завершила создание на территории России мощностей для подачи газа по двум веткам "Турецкого потока", в конце февраля член правления компании Олег Аксютин заявил, что "Газпром" планирует начать строительство морского участка газопровода в ближайшие несколько месяцев. Срок окончания строительства двух морских ниток — декабрь 2019 года.

Тем не менее, пока остается открытым вопрос — будет ли построена "транзитная" сухопутная нитка газопровода, так как ее реализация зависит от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом. По мнению аналитиков, список европейских стран, заинтересованных в получении газа по второй сухопутной ветке "Турецкого потока", очевиден. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что в проекте заинтересованы, прежде всего, балканские страны.

"Но соответствующих соглашений и контрактов с ними пока нет, а они должны быть утверждены Европейской комиссией, потому что именно она определяет условия работы на территории Европейского союза. И тут работы достаточно много", — сказал он.

Аналитик считает, что, несмотря на желание Болгарии реализовать проект "Южный поток", воплотить его в жизнь в первоначальном варианте невозможно. "Прошлый опыт показал, что Болгария неспособна выполнять свои обещания – когда с ними были подписаны соглашения, потом они их разорвали под влиянием визитов американских сенаторов и заявления Еврокомиссии. Поэтому, очевидно, что прежде чем подписывать соглашение с Болгарией, нужно договорится с Еврокомиссией, потому что без них болгары даже если пообещают, ничего не сделают. В свою очередь, Еврокомиссия заявляет, что не считает нужным отказываться от использования украинского транзитного коридора, так как считают его вполне надежным и успешным", — перечислил Правосудов препятствия на пути к транзиту газа через Болгарию.

Заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также назвал Болгарию в числе возможных получателей транзитного газа "Турецкого потока". "В проекте заинтересованы страны, которые граничат с Турцией, и сейчас получают газ по Трансбалканскому газопроводу, по которому основной объем идет в Турцию: это Болгария и Греция, небольшие объемы идут в Румынию и Македонию", — сказал он.

Потребность в российском газе в Болгарии, скорее всего, будет сохраняться. "Спрос Болгарии примерно 3 миллиарда кубометров в год, и других серьезных источников, чтобы получить этот объем у Болгарии нет и пока не предвидится", — подчеркнул Гривач.

При этом он напомнил, что сейчас "Газпром" активно обсуждает с партнерами возможную реализацию проекта "Посейдон", который позволит поставлять газ из Турции в Италию через Грецию. "Проект можно реализовать достаточно быстро, если будут заключены контракты на закупку этого газа со стороны компаний, которые готовы взять на себя рыночные риски по распределению", — уверен Гривач.

Италия, в свою очередь, заинтересована в поставках газа из России, чтобы снизить риски поставок с нового азербайджанского проекта "Шах Дениз-2", которые планируется начать в ЕС в 2020 году через Турцию после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР), отметил он.

"Проблема Болгарии как надежного партнера по крупным инфраструктурным проектам никуда не делась, и, конечно, она рискует проиграть. "Посейдон" и вторая нитка через Турцию более проработаны, притом что с точки зрения Евросоюза, конечно, выгоднее получить этот газ напрямую, если мы говорим о едином рынке ЕС. Греки, конечно, были бы заинтересованы, чтобы этот газ пришел к ним через Турцию и ушел в направлении Баумгартен (Центрально-европейский газовый хаб в Австрии)", - заключил Гривач.

Аналитики считают, что если "Газпром" реализует все свои планы по строительству морских трубопроводов в Европу, транзит через Украину может быть резко сокращен.

"Если будет построен "Северный поток-2" в двух нитках и "Турецкий поток" в двух нитках, то украинская система фактически останется в режиме запасной. Хотя это зависит от объемов потребления газа в Европе – если они будут расти существенно, тогда и украинская газопроводная система будет серьезно задействована, если останется на текущем уровне, то она будет, скорее, выполнять роль запасного пути транзита", - Правосудов.

С этим мнением солидарен Гривач.

"Прежде всего, угроза экспортных поставок на европейский рынок и получение европейскими потребителями газа, будет сведена к минимуму, а может быть и к нулю. Но это не значит, что Украина не сможет предоставлять услуги по транзиту. Европейский рынок большой, есть перспективы роста поставок газа", - сказал он.

По мнению эксперта, при введении новых маршрутов транзита, Украине придется отказаться от роли безальтернативного "проводника" российского газа в Европу, и приложить усилия для победы в конкурентной борьбе. "Если Украина будет предоставлять услугу на конкурентных условиях, вложит деньги в модернизацию своей газотранспортной системы, приведет ее в порядок, это будет юридически чисто и без угроз со стороны правых радикалов устроить блокаду, то транзит может сохраниться, особенно если в Европе вырастет потребление газа", — прогнозирует он.