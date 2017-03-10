Новак: реализация "Турецкого потока" идет по графику

РИА Новости

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что реализация проекта строительства газопровода "Турецкий поток" идет по графику. По его словам, укладку труб планируется начать в середине 2017 года, а запустить первую нитку — в декабре 2019 года.

Он отметил, что все разрешения по первым 660 километрам морского участка, которые пройдут в старом коридоре "Южного потока", даны и подтверждены турецкой стороной. "С середины 2017 года начнется уже укладка непосредственно трубы. Заключен контракт с компанией, которая должна будет заниматься этой прокладкой", — рассказал министр.

"Сейчас идет работа по изысканиям и получению соответствующих разрешений по второму участку, и направлена турецкой стороне оценка воздействия на окружающую среду. То есть все идет в соответствии с графиком, с планом, который был подписан, и сроками в рамках межправсоглашения", — продолжил он.

"30 декабря 2019 года — дата, когда будет запуск первой нитки", — добавил Новак.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, вторая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.