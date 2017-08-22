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    США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (591)

    (обновлено: )48
    В санкционный список попали следующие россияне: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    REUTERS Yuri Grip

    КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина. Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть физических лиц, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.

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    REUTERS KCNA
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    В санкционный список попали следующие россияне: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

    Среди физических лиц под санкции попали также граждане Китая и Намибии.

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    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

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