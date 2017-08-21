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    Посольство США в РФ приступило к подготовке отъезда сотрудников

    (обновлено: )4010
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Посольство США в России уже приступило к подготовке отъезда и сокращения сотрудников после соответствующего требования России, говорится в заявлении дипмиссии.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников", — говорится в сообщении на сайте посольства.

    В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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