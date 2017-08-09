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    В мире

    Госдеп заявил о низком уровне доверия в отношениях США и РФ

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    В госдепартаменте напомнили, что на последней встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились, что "им следует продолжать искать области сотрудничества". Такой областью, в частности, может стать юго-западная Сирия.
    Флаг США
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. В отношениях США и РФ по-прежнему сохраняется низкий уровень доверия, заявила официальный представитель государственного департамента Хезер Науэрт.

    "Отношения США с Россией, безусловно, находятся в низкой точке… Низкий уровень доверия все еще существует", — заявила Науэрт на брифинге.

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    Она напомнила, что на последней встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились, что "им следует продолжать искать области сотрудничества, где наши страны смогут работать вместе".

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    "Одно из мест, где мы можем работать вместе, это юго-западная Сирия и перемирие. Кому-то может показаться, что это не так много, но это область, где мы можем работать вместе, стараясь выстроить доверие, стараясь найти (новые) области для сотрудничества", — сказала Науэрт.

    "В областях, где наши взгляды не совпадают, мы продолжим защищать принципы США, политику в отношении России и с остальным миром", — добавила она.

    Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США ранее подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определил границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

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