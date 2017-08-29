Визовое противостояние. МИД РФ предупредил США о зеркальном ответе

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Москва не пойдет по пути осложнения выдачи российских виз для американских граждан, несмотря на решения Вашингтона, со стороны РФ не будет зеркальных действий, если только США не пойдут по пути осложнения работы наших посольства и консульств, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в РФ осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно. Западная пресса путает божий дар с яичницей (рассуждая на эту тему — ред.), и это проблема западной прессы. Она слушает только себя и тех, кто ее снабжает "фейк ньюс". А мы руководствуемся, во-первых, осознанием, что нам выгодно и что нам нужно, во-вторых, необходимостью не разрушать инициативно ничего ни в отношениях с США, ни в плане развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений", — сказал Рябков.

По его словам, "в этой области, визовой сфере, не будет с нашей стороны никаких зеркальных действий".

"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост, и будет стоять очень остро", — добавил он.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.