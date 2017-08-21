Лавров о решение США по визам россиянам: мы не будем срывать зло на американцах

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — сказал Лавров.

Как ранее сообщило посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена на неопределенный срок. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору.