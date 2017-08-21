наверх
21.08.201714:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров о решение США по визам россиянам: мы не будем срывать зло на американцах

    (обновлено: )74030
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, "дурной пример американской стороны" не станет заразительным.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    "Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — сказал Лавров.

    Как ранее сообщило посольство США в Москве, из-за мер РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии с 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз США по всей России будет приостановлена на неопределенный срок. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления, информирует дипмиссия.

    Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Банда молодых людей грабила прохожих в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне