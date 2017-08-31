Российский посол о закрытии дипобъектов в США: не нужны истерические порывы

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет "профессионально и спокойно" действовать в ответ на решение американских властей по закрытию российских дипломатических объектов.

"Сейчас надо спокойно разобраться (с ситуацией — ред.). Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам после прилёта в Вашингтон.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В четверг США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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