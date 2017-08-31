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    Российский посол о закрытии дипобъектов в США: не нужны истерические порывы

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    США - Россия: санкции преткновения (518)

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    Российский посол в США Анатолий Антонов после прибытия в Вашингтон заявил, что следует разобраться с возникшей ситуацией, после чего спокойно и профессионально действовать.
    Анатолий Антонов
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет "профессионально и спокойно" действовать в ответ на решение американских властей по закрытию российских дипломатических объектов.

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    flickr.com/ Blondin Rikard
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    "Сейчас надо спокойно разобраться (с ситуацией — ред.). Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам после прилёта в Вашингтон.

    Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В четверг США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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