Россияне могут получить американскую визу в других странах - США

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве США в РФ.

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"Граждане РФ, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", — пояснили в дипмиссии.

Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание длиной в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 календарных дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 календарных дня.

Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет 4 календарных дня, в Тбилиси — 8, Пекине — 4, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Нововведения затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.