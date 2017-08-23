Госсекретарь США Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон вновь обвинил Россию в поставках вооружения талибам в нарушение международных норм.

"Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание", — сказал глава госдепартамента на брифинге.

Читайте также: Летальное оружие из США. Решение пока не принято — Погребинский

"Если кто-то хочет поставлять оружие, это должно делаться через правительство Афганистана", — сказал Тиллерсон в ответ на просьбу прояснить позицию США по этому вопросу. Журналист отметил, что накануне, оглашая новую стратегию США по Афганистану, президент Дональд Трамп не поднимал этого вопроса.

Ранее МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия поставляет оружие движению "Талибан". В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не представили свидетельств, которые подтверждали бы эти домыслы.

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".