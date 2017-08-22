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    Политика

    Погребинский: в переговорах по Донбассу США не учтут интересы Украины

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (26)

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    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" заявил, что прошло немало времени, а Украина не выказала готовности говорить с конкретным противником.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Позитивными для Украины назвал министр иностранных дел Павел Климкин результаты встречи спецпредставителя США Курта Волкера и помощника Президента России Владислава Суркова. Об этом он сказал на брифинге во вторник.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Министр сообщил, что 23 августа встретится с Волкером, чтобы обсудить детали встречи, и уже после того сможет комментировать ее более детально. Ранее Курт Волкер пребывал с визитом в Украине 23-24 июля. Тогда он посетил прифронтовую Авдеевку и Краматорск.

    Что может Климкин услышать от спецпредставителя США, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "На меня Волкер визуально и по его интервью производит впечатление очень умного человека. Я думаю, что он будет говорить руководителю МИД Украины только то, что нужно для донесения своей позиции… Но необходимо говорить вот о чем, поскольку никто об этом не говорит: вопрос разрешения конфликта, очень важные вопросы обсуждаются без участия Украины вообще. Это — проблема, и она заключается в том, что очень много времени прошло и Украина не выказала готовности говорить с конкретным противником, с сепаратистами или даже один на один с Москвой. А здесь вместо Украины говорит Волкер, представитель США, интересы которого не всегда будут совпадать с интересами Украины, и это обидно", — отметил Погребинский.

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