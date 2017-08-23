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    Точка зрения

    Дорого, но не замерзнем. Во сколько нам обойдется уголь из США?

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (346)

    (обновлено: )35103
    Украине придется ежегодно импортировать около пяти миллионов тонн антрацита, пока не удастся переоборудовать мощности на газовую группу, считает эксперт Сергей Дяченко.
    Отправка первой партии антрацитового угля в Украину из США
    Twitter.com/chastime

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Отправка первой партии американского угля в Украину происходила в порту Балтимора в торжественной обстановке, с участием посла Украины в США Валерия Чалого и заместителя министра торговли США Исраэля Эрнандеса.

    Отправка угля состоялась в рамках соглашения между украинским "Центрэнерго" и американской компанией XCoal Energy. Соглашение является результатом договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон. В целом до конца года Xcoal Energy должен предоставить Украине 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы.

    Уголь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Уголь из США будет дешеветь - эксперт

    Ситуацию в отечественной энергетике охарактеризовал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Передбачені контрактом з американцями об'єми повністю задовольнять потребу України в антрациті?

    — Міністерство порахувало, що до кінця року вистачить. Тобто ми баланс закриємо. В принципі, я так розумію, підготовка до опалювального сезону мусить бути закрита успішно завдяки цьому вугіллю.

    Тепер Україна буде виключно з США везти антрацит?

    — Я так розумію, закриємо цей контракт і наш баланс на найближчий час буде закрито. Але на наступний рік, очевидно, що цього буде недостатньо. Треба працювати.

    Украинское фото
    Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

    Чи є інформація стосовно того, наскільки дорого чи дешево виходить для України антрацит з Америки?

    — Опублікована 113 доларів за тонну. Це з транспортуванням.

    З чим можна порівнювати?

    — Вітчизняне вугілля, зараз воно газової групи. Скажімо так, з ПАРівського вугілля це десь доларів на десять дорожче. Там навіть доларів на 10-12 на тонні.

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    У зв'язку з недостачею антрациту в Україні будуть потроху перебудовуватися енергоенеруючі потужності на газове вугілля. Процес модернізації призупинять чи зупинять повністю?

    — Одне іншому не заважає. Це ж модернізація, це ж не один день, це років два. За цей період нам доведеться десь мільйонів п'ять імпортувати. Буде збільшуватисякількість блоків на газовому вугіллі, буде зменшуватися кількість потреб в імпорті. Але поки що десь мільйонів п'ять нам доведеться імпортувати щорічно.

    Евро
    REUTERS Regis Duvignau
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    Звідки ще може вугілля надходити?

    — В Польщі вугілля газової групи. В Польщі антрацитів немає. Є ще Австралія і Росія. Але те, що імпортувалося останнім часом з Росії, це, скоріше за все, було вугілля з ОРДЛО. Це перепродаж був. А в принципі, там є вугілля антрацит і дуже недорогим є на Кузбасі.

    Якщо говорити про території Донбасу підконтрольні Україні зараз, там є видобуток?

    — Видобуток є, але це не антрацит. Антрацити всі залишилися на неконтрольованих територіях.

    Наскільки ТЕС забезпечені паливом?

    — Зараз є більше двох мільйонів тонн. І у 90-ті роки це вважалося абсолютно достатніми запасами. Але в 2000-их роках записали по 4,5 мільйони. Зараз таких запасів немає.

    Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь. 

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