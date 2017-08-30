Последствия "Харви". Наводнение в Техасе унесло жизни 30 человек

Алексей Богдановский, Вашингтон – для РИА Новости Украина

Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час, пока власти и добровольцы спасают все новых людей из затопленных домов.

Число жертв растет

Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

"Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

При этом, по подсчетам агентства Ассошиэйтед Пресс, власти спасли уже более 13 тысяч человек. Так, шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо заявил, что полицейские вызволили из затопленных домов 4,1 тысячи человек. Шеф пожарных города Сэмюэл Пенья, представитель офиса шерифа в округе Харрис Париса Сафарзаде и представитель береговой охраны США Майк Харт отчитались о трех тысячах спасенных в каждом из этих учреждений.

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что эвакуация объявлена в районах, где проживает в общей сложности 1,7 тысячи жителей.

REUTERS Adrees Latif Последствия урагана в Техасе

Рекордные осадки, рекордный ущерб

Рекордный уровень осадков в 1,32 метра отмечен в одном из районов Техаса, где прошел шторм "Харви", сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба США.

По ее данным, по состоянию на 16.20 по Вашингтону (23.20 по Киеву) в районе города Монт-Белвью на востоке Техаса отмечены осадки почти в 52 дюйма (1,32 метра). Это повторяет исторический рекорд США, установленный во время тропического циклона на Гавайях в 1950 году.

В метеорологической службе подчеркнули, что речь идет об одном из измерений лишь в одном из районов, полученном с низко летящего самолета-наблюдателя. Этот результат может значительно отличаться от среднего показателя.

Ливневые дожди затопили огромную территорию юго-восточной части Техаса и перемещаются на восток штата. В последующие дни на пути шторма окажется штат Луизиана, который пострадал в 2005 году от сильнейшего урагана "Катрина". Тот ураган унес жизни более 1,8 тысячи человек и привел к затоплению города Новый Орлеан. Хотя "Харви" не вызвал пока такого количества смертей, эксперты опасаются, что экономический ущерб от него может значительно превзойти "Катрину".

MARK RALSTON / AFP Последствия урагана в Техасе

Трамп спешит на помощь

Президент США Дональд Трамп в сопровождении губернатора Грега Эббота, сенаторов и членов палаты представителей от Техаса посетил пострадавшие от наводнения города Хьюстон и Корпус-Кристи, а также Остин. Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", потребует рекордно больших средств. По его словам, для помощи Техасу потребуются действия конгресса, который ведает всеми расходами бюджета.

"Мы будем работать с конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас, это будет дорогостоящее предприятие", — сказал Трамп журналистам в Остине на встрече со спасателями.

По его словам, речь идет о долгосрочных усилиях, быстро ликвидировать последствия не получится.

"Наверное, никогда в истории нашей страны не было ничего настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического — и по ущербу, и по жестокости (стихии — ред.)", — сказал Трамп.

Сейчас в распоряжении федеральных властей есть около 3 миллиардов долларов в специальном фонде по чрезвычайным ситуациям, которые можно тратить на первую помощь пострадавшим. Как ожидается, Трамп запросит дополнительный пакет федеральной помощи у конгресса, который ведает всеми вопросами расходов бюджета.

Thomas B. Shea / AFP Последствия урагана в Техасе

Стадионы для беженцев

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что для беженцев откроют крытый стадион на 20 тысяч зрителей. Нынешнее главное убежище, где скопилось до 9 тысяч эвакуированных, уже не справляется с наплывом людей. Власти города планируют открыть еще два-три крупных убежища.

Кроме того, город объявил комендантский час с полуночи до пяти утра, чтобы предотвратить грабежи покинутых домов и несчастные случаи на затопленных дорогах.

В русскоязычных сообществах Хьюстона в соцсетях эмигранты делятся информацией о том, какие районы затоплены, и советами, как заполнить заявление в страховую компанию. Некоторые русскоязычные эмигранты предлагают разместить у себя семьи, лишившиеся крова из-за наводнения. Другие рассказывают о том, как друзья помогли им эвакуироваться и приютили у себя.