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    Районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (52)

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    По данным специалистов, хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров.
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Районам в США, пострадавшим от разрушительного урагана "Харви" грозит нашествие комаров и всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые, сообщают эксперты.

    Тереза Мэй
    @TheSun
    Главные мировые темы: "Харви" ослаб, Шредер в "Роснефти", Мэй как Тэтчер

    Врач-паразитолог Джон Ли сообщил, что хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Специалист отметил, что данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней – вируса Зика и лихорадки денге.

    Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви". В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.

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