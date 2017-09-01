Районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Районам в США, пострадавшим от разрушительного урагана "Харви" грозит нашествие комаров и всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые, сообщают эксперты.

Врач-паразитолог Джон Ли сообщил, что хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Специалист отметил, что данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней – вируса Зика и лихорадки денге.

Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви". В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.