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    Спасение в прямом эфире. Корреспондент в Техасе вытащил тонущего мужчину

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (45)

    (обновлено: )27
    В тот момент, когда корреспондент Дрю Гриффин готовился начать прямое включение, в кадр попал белый пикап, который съехал с дороги в яму, наполненную водой.
    Канал на Youtube CNN

    Корреспондент CNN Дрю Гриффин в среду в прямом эфире в Техасе помог мужчине выбраться из автомобиля, тонущего в наполненной водой яме, видео спасения опубликовано на сайте телеканала.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Гриффин освещал ситуацию в связи с ураганом "Харви" в Техасе. В тот момент, когда корреспондент готовился начать прямое включение, в кадр попал белый пикап, который съехал с дороги в яму, наполненную водой.

    "Выбирайся, чувак! – прозвучало за кадром. – У нас есть трос или веревка?"

    После этого Гриффин и продюсер Брайан Рокус бросились на помощь попавшему в беду. Они вытащили человека из машины и помогли ему добраться до земли. Все это время в руках Гриффина оставался микрофон, и корреспондент в прямом эфире комментировал происходящее.

    Затем спасенный промокший мужчина встает и устремляет взгляд на свой пикап. Ему остается только провожать уплывающую машину взглядом и наблюдать, как она наполнится водой и окончательно затонет.

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    Гриффин возвращается к камере и продолжает включение. "Не было времени позвонить 911. Он плыл по этой яме", — говорит Гриффин.

    CNN сообщает, что водителя пикапа зовут Джерри Самралл. Телеканал добавляет, что после того, как спасенный отдышался, он поблагодарил съемочную группу.

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