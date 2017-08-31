Спасение в прямом эфире. Корреспондент в Техасе вытащил тонущего мужчину

Корреспондент CNN Дрю Гриффин в среду в прямом эфире в Техасе помог мужчине выбраться из автомобиля, тонущего в наполненной водой яме, видео спасения опубликовано на сайте телеканала.

Гриффин освещал ситуацию в связи с ураганом "Харви" в Техасе. В тот момент, когда корреспондент готовился начать прямое включение, в кадр попал белый пикап, который съехал с дороги в яму, наполненную водой.

"Выбирайся, чувак! – прозвучало за кадром. – У нас есть трос или веревка?"

После этого Гриффин и продюсер Брайан Рокус бросились на помощь попавшему в беду. Они вытащили человека из машины и помогли ему добраться до земли. Все это время в руках Гриффина оставался микрофон, и корреспондент в прямом эфире комментировал происходящее.

Затем спасенный промокший мужчина встает и устремляет взгляд на свой пикап. Ему остается только провожать уплывающую машину взглядом и наблюдать, как она наполнится водой и окончательно затонет.

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Гриффин возвращается к камере и продолжает включение. "Не было времени позвонить 911. Он плыл по этой яме", — говорит Гриффин.

CNN сообщает, что водителя пикапа зовут Джерри Самралл. Телеканал добавляет, что после того, как спасенный отдышался, он поблагодарил съемочную группу.