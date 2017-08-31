Главные мировые темы: "Харви" ослаб, Шредер в "Роснефти", Мэй как Тэтчер

РИА Новости Украина

"Харви" ослаб, Хьюстон подсчитывает потери

Полосы американских изданий по-прежнему посвящены шторму "Харви", прошедшему по районам американского штата Техас.

MARK RALSTON / AFP Последствия наводнения в Техасе

"Ураган "Харви", ослабевший до уровня "тропической депрессии", двинулся на восток и принес разрушения в регион, в котором живут 11 миллионов человек. В Хьюстоне после первой ночи действия комендантского часа многие жители вышли на улицу в первый раз за несколько дней. Власти сообщили, что по меньшей мере 38 человек погибли", — пишет газета New York Times.

Читайте также: О мазохизме. До 6% ВВП Украина отдаст за обслуживание госдолга — Устенко

Как отмечает газета USA Today со ссылкой на оценки частной метеорологической компании AccuWeather, ущерб от шторма может обойтись американской экономике в рекордные 160 миллионов долларов, что составляет 1% от ВВП страны.

По данным американских СМИ, более 30 тысяч человек остаются в убежищах в Техасе, наводнения и другие последствия шторма затронули более 50 округов штата. Наиболее пострадавший от стихии Хьюстон в среду начал возвращаться к нормальной жизни: в городе впервые за несколько дней выглянуло солнце, стали открываться магазины, специалисты работают над восстановлением электроснабжения и продолжают выкачивать воду.

Пентагон раскрыл реальное число войск в Афганистане

Пентагон сообщил, что численность войск США в Афганистане в настоящее время составляет примерно 11 тысяч человек, в то время как ранее сообщалось о 8,4 тысячи военнослужащих. Об этом пишут многие мировые СМИ.

"США располагают примерно 11 тысячами военнослужащих в Афганистане, заявил Пентагон в среду, впервые публично признав, что общее число военных выше, чем было формально известно в последние годы", — пишет газета New York Times.

"Раскрытие информации последовало после того, как министр обороны Джеймс Мэттис выразил недовольство тем, как подсчитывают численность войск в зонах военных действий", — поясняет издание, отмечая, что для того, чтобы обойти ограничения "периода Обамы" по числу военных, командующие иногда прибегали к решениям "по ситуации".

Пересмотр с подачи Мэттиса касается Афганистана, Ирака и Сирии, отмечает Politico.

"Мы пересматриваем Ирак и Сирию, мы объявим цифры по ним, руководствуясь теми же принципами", — приводит газета слова представителя Пентагона Даны Уайт.

Как отмечает газета, по официальным данным, в Ираке и Сирии сейчас размещаются 5,2 тысячи и 500 военных соответственно, что значительно ниже недавних оценок, просочившихся в СМИ.

Как отмечает Politico, названное число военных в Афганистане не включает дополнительный контингент, который Трамп постановил направить в страну в рамках новой стратегии США по Афганистану, отмечается, что туда могут направить до 3,9 тысяч дополнительно.

Кроме того, как пишет Washington Post со ссылкой на источник, в Афганистан также планируется направить дополнительный комплект военной техники, включая несколько истребителей F-16, штурмовик A-10, бомбардировщик B-52.

"Роснефть" любой ценой

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал свое намерение войти в совет российской компании "Роснефть".

Несмотря на то, что на предвыборном мероприятии в городке Ротенбург со Шредером обсуждалось множество тем, немецкоязычные СМИ сфокусировались непосредственно на вопросе выдвижения Шредера в совет директоров компании из РФ.

Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, ведущий встречи Ларс Клингбайль попросил экс-канцлера ответить на вопрос, который "волнует многих в стране": "Почему Шредер хочет в совет директоров российского нефтяного гиганта вопреки санкциям ЕС в отношении РФ?" "Я с удовольствием это сделаю. И это так, потому что я уверен, что изолировать нашего крупнейшего соседа по экономическим и политических причинам неразумно. Демонизация России никому не поможет", — ответил Шредер.

Журнал Spiegel считает, что политик находился в "режиме обороны" и оправдывался, говоря, что концерн ни в коем случае не является "длинной рукой Кремля", ведь большая часть членов совета директоров компании состоит не из русских. По наблюдениям издания, Шредер уделил слишком мало внимания ответу на вопрос о предвыборной программе Социал-демократической партии, которую он представляет, – "Мне кажется, я ее ни разу не читал", — сказал экс-канцлер, которого журнал назвал бывшей "надеждой партии".

"Что касается Шредера, речь всегда идет об одном – о Шредере", — пишут авторы статьи, приводя его слова: "Это моя жизнь, в ней я решаю все сам, а не пресса".

Газета Welt обратила внимание на провокационный вопрос ведущего, не боится ли Шредер, что президент РФ будет его использовать.

"Меня сложно использовать, кроме того, у меня нет ощущения, что он хочет меня использовать", — парировал политик.

Неожиданное заявление Мэй в духе Тэтчер

Британские СМИ пишут в четверг о "неожиданном заявлении" премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу ее ближайшего будущего.

"Коллеги премьер-министра ожидали, что она отойдет в сторону после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года, но вернувшись с новыми силами после летних каникул, она прямо заявила: "Я здесь на длительный срок", — пишет газета Daily Telegraph, отмечая, что такое заявление значительно отличается от ее предыдущих обещаний.

Как напоминает газета Independent, "после провальных июньских выборов, в ходе которых Мэй потеряла большинство голосов консерваторов, премьер заявила депутатам, что намерена оставаться в должности столько, сколько захочет партия".

Газета Guardian подчеркивает, что такими заявлениями Мэй рискует "вновь навлечь гнев своих однопартийцев".

"Заявление премьера похоже на знаменитое обещание Маргарет Тэтчер в 1987 году "продолжать и продолжать" оставаться во власти, что ретроспективно выглядит как начало раскола, который в конце концов привел к ее отстранению 3,5 года спустя", —заключает издание.