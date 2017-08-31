"Харви" ослаб, потерял статус шторма, но все еще опасен

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма, сообщил в среду Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

"Харви" переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.

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Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.

По различным данным, более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе.