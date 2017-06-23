Что пишут в мире: санкции ЕС, предложение Мэй и признание Трампа

РИА Новости Украина

ЕС и нулевое влияние российских контрмер

Американское деловое издание Wall Street Journal, сообщив о решении ЕС продлить санкции против России, ссылается на некий документ Еврокомисии, анализирующий их влияние на экономику обеих сторон. О намерении ЕС продолжить санкционную политику в отношении РФ заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск. По данным газеты, в докладной записке высокопоставленного чиновника ЕК говорилось, что российские контрмеры, касающиеся в основном запрета на ввоз европейской сельскохозяйственной продукции, оказывает минимальное воздействие на ЕС.

По данным автора документа, совместный эффект европейских санкций против России и российских контрмер в 2017 году окажет нулевое влияние на экономические показатели ЕС, которые годом ранее по той причине снизились всего на 0,1%. В то же время в документе отмечается заметное снижения уровня российского импорта товаров двойного назначения и давление, которое санкции оказывают на финансовый сектор РФ.

За спиной Мэй

Тереза Мэй сделала "справедливое и серьезное предложение", касающееся прав граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, однако европейские лидеры предпочли обсудить его за спиной британского премьера, пишут мировые СМИ, освещавшие саммит в Брюсселе. Вопрос о судьбе порядка трех миллионов граждан ЕС считался одним из ключевых на переговорах по Brexit, стартовавших в начале недели. Как сообщает газета Guardian, Мэй коснулась данной тематики в конце рабочего обеда и пообещала своим коллегам, что европейцы, законно въехавшие в Британию до окончания процедуры Brexit, и прожившие там пять лет, смогут остаться в стране и после ее выхода из ЕС, пользуясь равными правами с британцами, в том числе в сфере трудоустройства, медицинского обслуживания и коммунальных услуг.

По данным Wall Street Journal, европейские лидеры не ответили на предложение британского премьера и кратко обсудили его лишь после того, как Мэй вышла из залы. "Как только она вышла, мы сказали "ок", это интересно, но оценивать это должен наш переговорщик Мишель Барнье", — приводит издание слова нидерландского премьера Марка Рютте. Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель уже публично отреагировала на обещание Мэй, назвав его "хорошим стартом" для переговоров.

Несуществующие записи Трампа

Газета New York Times пытается понять логику признания президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не записывал разговоры с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

Ранее президент грозил Коми обнародованием записей разговоров, тот ответил, что сам надеется на публикацию записей, если они есть у президента США. В четверг Трамп оставил сообщение в Twitter, где все же признал, что не записывал разговоры, подтвердив мнение ряда наблюдателей, что предыдущие угрозы являлись необоснованной попыткой оказать давление на Коми.

"Даже если почти никто не верил, что мистер Трамп действительно располагает такими записями, мотивы его угроз Коми остаются тайной, поскольку они только ускорили, а не замедлили ход расследования о "российских" связях", — пишет издание. Журналисты также отмечают, что выбранное для заявления время совпало с очередным витком дискуссии по реформе здравоохранения, что может свидетельствовать о рассчитанном намерении отвлечь внимание наблюдателей от сюжета с записями. Кроме того, как обращает внимание газета, из слов Трампа не следует, что подобных записей не существует — есть вероятность, что они велись без ведома президента.

Какой у тебя пароль?

Тысячи паролей от компьютерных аккаунтов, принадлежащих британским чиновникам и силовикам, входят в списки, которые кибервзломщики предлагают для продажи на специализированных сайтах, пишет газета Times со ссылкой на собственное расследование. По данным издания, в списки хакеров входит украденная информация, касающаяся порядка тысячи британских парламентариев и их помощников, семи тысяч полицейских и более тысячи чиновников министерства иностранных дел. Утечки коснулись и министров: на продажу выставлены адреса электронной почты и пароли министра образования Джастин Грининг и главы министерства по делам бизнеса Грегша Кларка.

Хотя основной массив данных был похищен с таких сайтов, как LinkedIn и MySpace, эксперты по кибербезопасности предупреждают об опасности проникновения злоумышленников в правительственные сети, пароли которых могут совпадать с украденными в социальных сетях. Газета отмечает ненадежность паролей, используемых британскими чиновниками, в том числе и высокопоставленными силовиками. В частности, в списках фигурируют данные главного инспектора полиции Энди Редвуда. Самыми популярными паролями у британских полицейских, согласно спискам, являются "police", "password" и "police1".

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