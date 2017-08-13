Британия хочет, чтобы в "переходный период" после Brexit торговля шла по-старому

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Великобритания рассчитывает, что в "переходный период" после Brexit торговые и бизнес отношения с ЕС будут идти в обычном режиме, заявили министр финансов Филип Хаммонд и торговли Лиам Фокс.

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В своей статье, опубликованной газетой Telegraph, главы ведомств заявили, что во время так называемого "переходного периода" после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу; бизнес должен быть в состоянии обслуживать своих клиентов в ЕС", а компании должны иметь возможность нанимать сотрудников, в том числе, из ЕС.

При этом министры не указали, каким по продолжительности будет "переходный период", отметив, что он не будет бесконечным и не будет "запасной дверью", чтобы остаться в ЕС. При этом ранее Фокс заявлял, что "переходный период" должен завершиться до следующих парламентских выборов в Великобритании (2022).

"Когда промежуточный период закончится, мы хотим постоянного соглашения между Британией и ЕС, которое будет поддерживать близкие отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сфере безопасности, торговле и коммерции", — пишут министры.

Предполагается, что в ближайшие десять дней британское правительство опубликует документы по Breхit, касающиеся плана по границе с Ирландией, таможенного союза, а также рыболовной отрасли и сельского хозяйства.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.