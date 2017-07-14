О мазохизме. До 6% ВВП Украина отдаст за обслуживание госдолга - Устенко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы
При выполнении условий Украина может получить в декабре третий транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Условия получения транша касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.
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Насколько выделяемая сумма поможет Украине, прояснил в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.
Могут ли 600 миллионов евро повлиять на структурные процессы в экономике Украины?
— Конечно, для Украины подобного рода сумма — это большая сумма. Речь идет, фактически, о цифре 0,7% украинского ВВП. Это большая сумма, особенно если мы подумаем о том, что дефицит государственного бюджета, например, в этом году составит около 3% ВВП. То есть считайте, что есть возможность на треть закрыть существующий дефицит государственного бюджета. В любом случае, я бы исходил из того, что сейчас деньги нужны. Нужны, как минимум, для того, чтобы перекрывать текущие потребности. С другой стороны, у меня есть всегда такое переживание, когда страна, в том числе и Украина, наращивает так активно государственные долги. Но я просто напомнил бы, что объем государственного долга, гарантированного государственного долга, внутреннего и внешнего находится на отметке, превышающей 80% ВВП. И не проблема в том, что это 80% ВВП, потому что есть целый ряд стран, которые имеют гораздо большие долговые нагрузки. Те же США — 110% ВВП, Япония — более 200% ВВП, Италия — около 170% ВВП. И вообще долг колеблется в ЕС в пределах от 70 до 180% ВВП. Но проблема, сколько ты платишь за обслуживание этого долга.
К сожалению, Украина, которая имеет крайне низкий инвестиционный рейтинг, а наш рейтинг на пять ступеней ниже инвестиционного рейтинга, согласно трем основным рейтинговым мировым агентствам. Вот такой крайне некачественный бизнес-климат, и вот такая вот оценка Украины мировыми рейтинговыми агентствами заставляет нас платить слишком много по взятым на себя долгам. И в этом году от 5 до 6% нашего ВВП мы должны будем отдать только за обслуживание внутреннего и внешнего долга. Представьте, насколько это высокая сумма, если речь идет о том, что, например, на весь сектор обороны и безопасности национальной в бюджете 5% ВВП. Наши расходы на медицину не дотягивают и до 0,5% ВВП. Дефицит нашего Пенсионного фонда катастрофически высокий — 6% ВВП. И фактически от 5 до 6% ВВП мы только тратим по обслуживанию долга, только по выплате процентов. Я не говорю о возврате тела кредита, который висит. 600 миллионов евро — это неплохо с той точки зрения, что решается какая-то краткосрочная задача.
Эти деньги мы можем использовать по собственному желанию? Или если это макрофинансовая помощь, то будет предоставлена по целевому назначению?
— Эти 600 миллионов евро, которые мы можем получить, новый транш макрофинансовой помощи от ЕС, они будут зачислены в государственный бюджет Украины. И дальше будут использоваться по тем статьям, которые есть в государственном бюджете. С другой стороны, представьте себе ситуацию, у европейских политиков, которые должны объяснить своим налогоплательщикам, почему они дают такого рода суммы в кредит Украине. К слову сказать, мы называем это макрофинансовой помощью, но все должны четко понимать, что это не помощь, это кредитный ресурс. Кредит имеет две основные характеристики: он платный, и он возвратный. Поэтому помощь — помощью, действительно не каждый даст сейчас Украине в долг, и с этой точки зрения это помощь, но это деньги в долг, их надо будет вернуть, и за них надо будет заплатить процент за пользование этими деньгами.
Плюс сложность для европейского политика — объясниться перед своими налогоплательщиками, это то, что деньги даются высококоррумпированной стране, которая находится на 130-ом месте из 170 стран по рейтингу коррупции, согласно Transparency International. Известный индекс восприятия коррупции заставляет очень многих европейцев нервничать. И поэтому я считаю, что даже если Украина получает эти деньги, это не так уж и плохо. Не так уж и плохо с той точки зрения, что европейцы имеют возможность через эти деньги усилить контроль, например, над антикоррупционной деятельностью в Украине, стимулировать Украину к борьбе с коррупцией. Европейцы имеют возможность усилить контроль за развитием необходимых демократических институций в обществе. Европейцы имеют возможность через этот кредитный ресурс снизить административные барьеры для ведения бизнеса в Украине. А по большому счету, если вы посмотрите программу и требования, которые есть у европейцев, они идентичны той программе, которая есть по сотрудничеству Украины с МВФ. И еще важный момент, не бывает финансирования отдельно от Европы, без активной фазы программы с МВФ. Поэтому если до того времени не возобновится активная фаза сотрудничества с МВФ, то и денег от ЕС тоже не будет. А деньги от ЕС имеют очень такую специфическую, важную особенность, связанную с тем, что если вы их не использовали в этом году, они вернутся в бюджет ЕС и будут закрыты для страны — потенциального реципиента.
Напомним, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил в эфире "ГС", что для получения следующего транша от МВФ компромиссным станут принятие пенсионной реформы и "вменяемый" глава НБУ.
Доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если Украина не получит следующий транш, это повлияет на комфортность действия правительства и на социальную напряженность.