О мазохизме. До 6% ВВП Украина отдаст за обслуживание госдолга - Устенко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

При выполнении условий Украина может получить в декабре третий транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Условия получения транша касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

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Насколько выделяемая сумма поможет Украине, прояснил в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

Могут ли 600 миллионов евро повлиять на структурные процессы в экономике Украины?

— Конечно, для Украины подобного рода сумма — это большая сумма. Речь идет, фактически, о цифре 0,7% украинского ВВП. Это большая сумма, особенно если мы подумаем о том, что дефицит государственного бюджета, например, в этом году составит около 3% ВВП. То есть считайте, что есть возможность на треть закрыть существующий дефицит государственного бюджета. В любом случае, я бы исходил из того, что сейчас деньги нужны. Нужны, как минимум, для того, чтобы перекрывать текущие потребности. С другой стороны, у меня есть всегда такое переживание, когда страна, в том числе и Украина, наращивает так активно государственные долги. Но я просто напомнил бы, что объем государственного долга, гарантированного государственного долга, внутреннего и внешнего находится на отметке, превышающей 80% ВВП. И не проблема в том, что это 80% ВВП, потому что есть целый ряд стран, которые имеют гораздо большие долговые нагрузки. Те же США — 110% ВВП, Япония — более 200% ВВП, Италия — около 170% ВВП. И вообще долг колеблется в ЕС в пределах от 70 до 180% ВВП. Но проблема, сколько ты платишь за обслуживание этого долга.

К сожалению, Украина, которая имеет крайне низкий инвестиционный рейтинг, а наш рейтинг на пять ступеней ниже инвестиционного рейтинга, согласно трем основным рейтинговым мировым агентствам. Вот такой крайне некачественный бизнес-климат, и вот такая вот оценка Украины мировыми рейтинговыми агентствами заставляет нас платить слишком много по взятым на себя долгам. И в этом году от 5 до 6% нашего ВВП мы должны будем отдать только за обслуживание внутреннего и внешнего долга. Представьте, насколько это высокая сумма, если речь идет о том, что, например, на весь сектор обороны и безопасности национальной в бюджете 5% ВВП. Наши расходы на медицину не дотягивают и до 0,5% ВВП. Дефицит нашего Пенсионного фонда катастрофически высокий — 6% ВВП. И фактически от 5 до 6% ВВП мы только тратим по обслуживанию долга, только по выплате процентов. Я не говорю о возврате тела кредита, который висит. 600 миллионов евро — это неплохо с той точки зрения, что решается какая-то краткосрочная задача.

Эти деньги мы можем использовать по собственному желанию? Или если это макрофинансовая помощь, то будет предоставлена по целевому назначению?

— Эти 600 миллионов евро, которые мы можем получить, новый транш макрофинансовой помощи от ЕС, они будут зачислены в государственный бюджет Украины. И дальше будут использоваться по тем статьям, которые есть в государственном бюджете. С другой стороны, представьте себе ситуацию, у европейских политиков, которые должны объяснить своим налогоплательщикам, почему они дают такого рода суммы в кредит Украине. К слову сказать, мы называем это макрофинансовой помощью, но все должны четко понимать, что это не помощь, это кредитный ресурс. Кредит имеет две основные характеристики: он платный, и он возвратный. Поэтому помощь — помощью, действительно не каждый даст сейчас Украине в долг, и с этой точки зрения это помощь, но это деньги в долг, их надо будет вернуть, и за них надо будет заплатить процент за пользование этими деньгами.

Плюс сложность для европейского политика — объясниться перед своими налогоплательщиками, это то, что деньги даются высококоррумпированной стране, которая находится на 130-ом месте из 170 стран по рейтингу коррупции, согласно Transparency International. Известный индекс восприятия коррупции заставляет очень многих европейцев нервничать. И поэтому я считаю, что даже если Украина получает эти деньги, это не так уж и плохо. Не так уж и плохо с той точки зрения, что европейцы имеют возможность через эти деньги усилить контроль, например, над антикоррупционной деятельностью в Украине, стимулировать Украину к борьбе с коррупцией. Европейцы имеют возможность усилить контроль за развитием необходимых демократических институций в обществе. Европейцы имеют возможность через этот кредитный ресурс снизить административные барьеры для ведения бизнеса в Украине. А по большому счету, если вы посмотрите программу и требования, которые есть у европейцев, они идентичны той программе, которая есть по сотрудничеству Украины с МВФ. И еще важный момент, не бывает финансирования отдельно от Европы, без активной фазы программы с МВФ. Поэтому если до того времени не возобновится активная фаза сотрудничества с МВФ, то и денег от ЕС тоже не будет. А деньги от ЕС имеют очень такую специфическую, важную особенность, связанную с тем, что если вы их не использовали в этом году, они вернутся в бюджет ЕС и будут закрыты для страны — потенциального реципиента.

Напомним, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил в эфире "ГС", что для получения следующего транша от МВФ компромиссным станут принятие пенсионной реформы и "вменяемый" глава НБУ.

Доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если Украина не получит следующий транш, это повлияет на комфортность действия правительства и на социальную напряженность.