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    Разрушительный ураган в Техасе: возросло число жертв

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    В результате урагана "Харви", который обрушился на Техас, погибли уже 39 человек. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час.
    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Число жертв разрушительного шторма "Харви" в Техасе увеличилось до 39 человек, передает CNN.

    Ранее сообщалось о по меньшей мере 30 жертвах стихии.

    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия урагана в Техасе

    Напомним, в четверг два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви".

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    "Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. 

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