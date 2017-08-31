Разрушительный ураган в Техасе: возросло число жертв

Thomas B. Shea / AFP
КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Число жертв разрушительного шторма "Харви" в Техасе увеличилось до 39 человек, передает CNN.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 30 жертвах стихии.
Brendan Smialowski / AFP
Последствия урагана в Техасе
Напомним, в четверг два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви".
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"Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час.