Последствия шторма "Харви". На химзаводе в Техасе прогремели взрывы

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви", сообщило в четверг предприятие.

Согласно сообщению на сайте завода, взрывы произошли около 2 часов утра по местному времени. Очевидцы также сообщили о черном дыме над территорией предприятия.

Ранее территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом "Харви", это нарушило работу завода. Всем жителям округа в районе 2,4 километра от химзавода было предписано покинуть свои дома в качестве меры предосторожности.

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Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

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Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.