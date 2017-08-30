Неаполь на Флегрейских полях, как на пороховой бочке

РИА Новости Украина

Вулканы на Флегрейских полях (Campi Flegrei) в окрестностях Неаполя могут извергнуться в ближайшее время. Это хорошо известно ученым, однако парадоксально, если бы сегодня произошло извержение, то было бы невозможно вывести из данного района его жителей. На сегодняшний день не существует официального плана эвакуации.

Sputnik Italia поговорил с Джузеппе Мастролоренцо (Giuseppe Mastrolorenzo), вулканолога, работающего в Обсерватории Везувия (l'Osservatorio Vesuviano).

— Риск извержение двух неаполитанских вулканов крайне высок, можно без сомнения сказать, что это самая высокая степень риска извержения в мире. Риск оценивается по вероятности разрушительного извержения и по последствиям, то есть по количеству людей, которые находятся в опасности. В данной ситуации мы говорим о 3 миллионах людей, которые могут пострадать в случае извержения Везувия или вулканов Флегрейских полей. Вероятность извержения сегодня максимально высокая, оно может произойти в любой момент. Будем надеяться, что в таком случае будет много признаков, означающих скорое извержение, чтобы можно было подготовиться к эвакуации, но об извержении могут сообщить и всего за несколько часов.

Кроме того, на Флегрейских полях супер-вулканы, одни из немногих в мире, которые могут извергаться в огромных масштабах, в сотни раз больше извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи. Ситуация с этими вулканами еще более серьезная, чем с Везувием, с 2012 года им присвоен второй уровень угрозы из четырех, желтый, дальше идут оранжевый и красный. Парадокс заключается в том, что на красном уровне население нельзя будет спасти, потому что есть план введения чрезвычайного положения, который существует только в форме общего проекта, но нет конкретного плана эвакуации населения. А в случае извержения — это единственное, что можно было бы сделать.

В последние годы был разработан план ЧС для Флегрейских полей, но, на мой взгляд, он недооценивает ситуацию, поскольку в нем идет речь о среднем извержении, а не о крупномасштабном. Есть план о перемещении населения в другие области Италии, предполагается, что некоторые мэры воспользуются планами местного масштаба, но на сегодняшний день не у всех мэров в зоне извержения существует план эвакуации. Даже когда они его составят, он должен будет быть заверен на областном и государственном уровнях, что потребует времени. И мы не говорим о ЧП местного масштаба; извержение Везувия или вулканов Флегрейских полей – единственные ЧП национального масштаба, которые могут произойти в Италии.

План эвакуации, который бы предусматривал необходимые меры, помощь спасателей, пути спасения и способы оповещения и вовсе отсутствует.

Все граждане должны быть проинформированы о плане, чтобы иметь возможность укрыться в безопасное место, я не понимаю, почему утверждение плана постоянно откладывают. Я считаю, это некая общая тенденция быть оптимистами, хотя и не все это осознают. Как показали стихийные бедствия последних десятилетий от цунами в Индийском океане до урагана Катрины, чаще всего, о рисках известно, но различные организации и научное сообщество недооценивают их при подготовке.

Ситуация осложняется тем, что, помимо естественной угрозы всей сейсмической зоны, в Искье (Ischia) и на Флегрейских полях могут построить геотермальные электростанции, на которых будут бурить землю в условиях высокой температуры, на глубину около километра, к тому же, туда бы вливали жидкость до 300 тонн в час, затем извлекали бы ее для производства электроэнергии. Мы знаем, что это может привести к землетрясениям, в некоторых случаях, к извержениям. Несмотря на это, власти до сих пор не выступили против этих проектов, не считая недавнего случая в Кампании.

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В зоне с высоким риском человек создает новые риски. Человек должен подстраиваться под природу, а не природа под человека. Извержение или землетрясения могли бы произойти в любой момент, поэтому, помимо отслеживания ситуации, мы должны были бы готовиться, строить сейсмостойкие дома и разрабатывать соответствующие планы.