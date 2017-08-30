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    Наводнение в Техасе. Жертв становится больше

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (40)

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    Речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

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    "Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

    Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств. 

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