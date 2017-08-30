Наводнение в Техасе. Жертв становится больше

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

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"Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств.