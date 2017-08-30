Трамп: ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", потребует рекордно больших средств, заявил президент США Дональд Трамп.

"Наверное, никогда в истории нашей страны не было ничего настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического — и по ущербу, и по жестокости (стихии — ред.)", — сказал Трамп журналистам в Остине, штат Техас, на встрече со спасателями. Ранее Трамп посетил пострадавшие от наводнения города Хьюстон и Корпус-Кристи.

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"Мы будем работать с конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас, это будет дорогостоящее предприятие", — сказал Трамп. По его словам, речь идет о долгосрочных усилиях, быстро ликвидировать последствия не получится.

Сейчас в распоряжении федеральных властей есть около 3 миллиардов долларов в специальном фонде по чрезвычайным ситуациям, которые можно тратить на первую помощь пострадавшим. Как ожидается, Трамп запросит дополнительный пакет федеральной помощи у конгресса, который ведает всеми вопросами расходов бюджета.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.