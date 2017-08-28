наверх
28.08.201721:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Техасе нацгвардия ликвидирует последствия наводнения

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (33)

    (обновлено: )44
    Сообщается, что со стихией буду бороться 12 тысяч нацгвардейцев. В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Christian Tycksen via REUTERS

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Техас задействовал подразделения национальной гвардии на территории штата для ликвидации последствий наводнения, сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Грег Эбботт.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    По его словам, общее число военнослужащих, которые будут брошены на борьбу со стихией, составит около 12 тысяч человек. Ранее губернатор уже мобилизовал для этой цели 3 тысячи военнослужащих.

    Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

    "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе