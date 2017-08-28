В Техасе нацгвардия ликвидирует последствия наводнения

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Техас задействовал подразделения национальной гвардии на территории штата для ликвидации последствий наводнения, сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Грег Эбботт.

По его словам, общее число военнослужащих, которые будут брошены на борьбу со стихией, составит около 12 тысяч человек. Ранее губернатор уже мобилизовал для этой цели 3 тысячи военнослужащих.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.