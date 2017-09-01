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    Ураган "Харви". Трамп запросит у конгресса $5,9 млрд для восстановления

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (53)

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    В Белом доме уточнили, что запрос будет направлен в конгресс в пятницу, обе палаты должны будут проголосовать по нему, вероятнее всего, на следующей неделе.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса 5,9 миллиарда долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви", передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Белом доме.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Отмечается, что в этот запрос еще могут быть внесены изменения. По словам представителя американской администрации, запрос будет направлен в конгресс в пятницу, обе палаты должны будут проголосовать по нему, вероятнее всего, на следующей неделе.

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    Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов.

    Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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