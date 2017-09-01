Циклон "Харви" несет новые угрозы двум другим американским штатам

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Ослабевший циклон "Харви" движется в сторону американских штатов Миссисипи и Теннесси, там ожидаются ливни и наводнения, сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC).

Сейчас циклон находится в 45 километрах от города Гринвуд в Миссисипи.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.