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    Циклон "Харви" несет новые угрозы двум другим американским штатам

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (54)

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    "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. В результате стихии погибли около 40 человек, для получения госпомощи после урагана зарегистрировались более 310 тысяч человек.
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Richard Carson

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Ослабевший циклон "Харви" движется в сторону американских штатов Миссисипи и Теннесси, там ожидаются ливни и наводнения, сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC).

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Сейчас циклон находится в 45 километрах от города Гринвуд в Миссисипи.

    Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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