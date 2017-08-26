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    Нападение на полицейских в Лондоне: появились подробности

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    По данным Скотланд-Ярда, мужчина остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля, полиция заметила у него холодное оружие и решила задержать правонарушителя.
    Нападение на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне
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    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции начали расследование вооруженного нападения на полицейских у Букингемского дворца, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

    Неизвестный мужчина был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских. Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. Правоохранители заметили холодное оружие в салоне авто и приняли решение о задержании мужчины. В процессе ареста тот ранил их, в результате чего полицейские получили незначительные травмы.

    Подозреваемый был госпитализирован, а затем доставлен в центральное отделение полиции для допроса. Также он задержан в соответствии с законом о терроризме.

    LEAVE.EU
    Нападение на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

    Ранее сообщалось, что военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован.

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