Нападение на полицейских в Лондоне: появились подробности

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции начали расследование вооруженного нападения на полицейских у Букингемского дворца, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Неизвестный мужчина был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских. Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. Правоохранители заметили холодное оружие в салоне авто и приняли решение о задержании мужчины. В процессе ареста тот ранил их, в результате чего полицейские получили незначительные травмы.

#buckinghampalace excellent job once again from police. Very quick on the case pic.twitter.com/lTQ6SJy8Cs — Rach King (@rachking93) 25 августа 2017 г.

Подозреваемый был госпитализирован, а затем доставлен в центральное отделение полиции для допроса. Также он задержан в соответствии с законом о терроризме.

LEAVE.EU Нападение на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

Ранее сообщалось, что военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован.

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