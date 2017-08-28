Во Франции сотни человек ищут загадочно исчезнувшую девочку

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. На юге-востоке Франции сотни человек ищут 9-летнюю девочку Маэли, которая пропала при загадочных обстоятельствах, передает телеканал BFMTV.

Как стало известно, девочка вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз Маэли видели в воскресенье в 3 утра в зале, который был отведен для игр детей.

В поисках ребенка участвуют до 250 жандармов, а кроме них спасатели, аквалангисты и добровольцы. В операции задействованы служебные собаки и вертолет.

В ходе поисков был прочесан близлежащий лес и река, но никаких следов девочки обнаружить не удалось. "Мы перевернули каждую травинку", — заявил телеканалу один из жандармов.

Следователи также допросили всех приглашенных на свадьбу гостей и родственников пропавшей.

Ранее сообщалось, что британские власти не располагают информацией о местонахождении в стране более сотни детей-беженцев, прибывших в Великобританию без сопровождения с августа 2016 года.