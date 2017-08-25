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    В мире

    В Таиланде исчезла подсудимая экс-премьер

    (обновлено: )17
    Судья, ведущий дело Чинават, заявил, что бывший премьер могла скрыться от правосудия: "Йинглак Чинават не явилась на оглашение приговора. Ее местонахождение неизвестно. Она могла скрыться от правосудия".
    Полиция в Таиланде. Архивное фото
    Associated Press Mark Baker

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават не явилась в пятницу на оглашение приговора в ее уголовном деле о халатности и попустительстве коррупции.

    По словам вице-премьера и министра обороны Таиланда генерала Правита Вонгсувана, она могла покинуть страну.

    "Она могла уже покинуть страну", — заявил генерал на вопрос журналистов о местонахождении Чинават, выступая в дневном выпуске новостей телеканала Thai PBS.

    Мужчина поджог сам себя у посольства в Таиланде
    facebook.com/vararin
    Акт самосожжения возле посольства в Таиланде

    Судья, ведущий дело Чинават, также заявил, что бывший премьер могла скрыться от правосудия.

    "Йинглак Чинават не явилась на оглашение приговора. Ее местонахождение неизвестно. Она могла скрыться от правосудия", — заявил Чип Чуламон, председатель коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, слова которого цитирует в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

    Ранее в тот же день верховный суд сделал заявление, фотокопии которого опубликовали все СМИ Таиланда, где говорится, что судебная коллегия не верит, что информация о болезни Чинават, послужившей поводом для ее неявки в суд, соответствует истине.

    "Ввиду отсутствия подтверждения состояния и диагноза расстройства среднего уха соответствующей медицинской справкой при подаче адвокатами Йинглак Чинават прошения о переносе оглашения приговора в связи с болезнью подсудимой, суд постановляет, в связи с неявкой подсудимой на оглашение приговора, выдать органам правопорядка ордер на арест Йинглак Чинават и аннулировать в ее отношении режим временного освобождения под залог", — говорится в документе.

    Чинават находилась на режиме временного освобождения под залог в сумме около 900 тысяч долларов с января 2015 года, то есть с начала судебных слушаний по ее делу.

    В пятницу, после неявки Чинават в суд, оглашение приговора было перенесено на 27 сентября.

    Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013 — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

    В случае признания виновной бывшему премьеру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Сама Чинават себя виновной не признает. Ее сторонники считают процесс сфабрикованным ее политическими противниками.

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