Ушли на другую работу. Посол об исчезновении украинцев в Финляндии

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предполагает, что украинские граждане, которые якобы пропали в Финляндии, на самом деле не исчезли, а сменили работу.

Не "зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією. Наша "Гаряча": +358-40-471-92-00https://t.co/jf2Dj4Qjgn — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 9 августа 2017 г.

​"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", — написал Олефиров в своем микроблоке в Twitter в среду.

Ранее финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии. Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что проверяет информацию относительно группы украинцев.