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    Общество

    Ушли на другую работу. Посол об исчезновении украинцев в Финляндии

    (обновлено: )76
    Как заявил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в своем микроблоке в Twitter в среду, украинские граждане, которые были сборщиками ягод, могли сменить работу.
    Сбор урожая. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предполагает, что украинские граждане, которые якобы пропали в Финляндии, на самом деле не исчезли, а сменили работу.

    ​"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", — написал Олефиров в своем микроблоке в Twitter в среду.

    Ранее финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии. Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что проверяет информацию относительно группы украинцев.

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