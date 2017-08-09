Исчезновение 37 украинцев в Финляндии. Появилась реакция МИД

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Консул проверяет данные об исчезновении группы украинцев в Финляндии на сезонных работах, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев или даже не 37, а просто группы украинцев, которые находятся в Финляндии на сезонных работах", — заявил он, передает УНИАН.

Как сообщалось ранее, финские СМИ передавали, что 37 украинцев и три эстонца пропали в районе городка Тууповаара в Финляндии.