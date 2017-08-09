наверх
09.08.201710:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Исчезновение 37 украинцев в Финляндии. Появилась реакция МИД

    (обновлено: )23113
    В Министерстве иностранных дел сообщили, что консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении группы украинцев, которые находятся в стране на сезонных работах.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Консул проверяет данные об исчезновении группы украинцев в Финляндии на сезонных работах, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    "Консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев или даже не 37, а просто группы украинцев, которые находятся в Финляндии на сезонных работах", — заявил он, передает УНИАН.

    Как сообщалось ранее, финские СМИ передавали, что 37 украинцев и три эстонца пропали в районе городка Тууповаара в Финляндии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски у журналистов издания "Страна.ua"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае