Не подошла для рабства. В Британии похитили и неожиданно отпустили модель

Британскую модель Хлою Эйлинг похитили участники преступной группы "Черная смерть" для дальнейшей продажи на аукционе. Однако обстоятельства жизни двадцатилетней девушки вынудили преступников отпустить ее.

Так, Эйлинг под предлогом съемки заманили в заброшенный магазин возле Центрального вокзала Милана, после чего вкололи кетамин, заковали ее в наручники и положили в чемодан. Девушку перевезли в Турин, где продержали шесть дней.

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Сообщается, что Эйлин пытались продать на аукицоне за 300 тысяч долларов, однако выяснилось, что модель — молодая мать, что противоречило установленным группировкой правилам. Позднее девушку отправили в британское консульство в Милане.

По данным СМИ, одним из похитителей Эйлинг оказался 30-летний гражданин Польши Лукаш Херба, в последнее время проживающий в Великобритании.