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    Фотоленты

    Не подошла для рабства. В Британии похитили и неожиданно отпустили модель

    (обновлено: )48320
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling
    instagram.com/chloeayling

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    Британскую модель Хлою Эйлинг похитили участники преступной группы "Черная смерть" для дальнейшей продажи на аукционе. Однако обстоятельства жизни двадцатилетней девушки вынудили преступников отпустить ее.

    Так, Эйлинг под предлогом съемки заманили в заброшенный магазин возле Центрального вокзала Милана, после чего вкололи кетамин, заковали ее в наручники и положили в чемодан. Девушку перевезли в Турин, где продержали шесть дней.

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    Сообщается, что Эйлин пытались продать на аукицоне за 300 тысяч долларов, однако выяснилось, что модель — молодая мать, что противоречило установленным группировкой правилам. Позднее девушку отправили в британское консульство в Милане.

    По данным СМИ, одним из похитителей Эйлинг оказался 30-летний гражданин Польши Лукаш Херба, в последнее время проживающий в Великобритании.

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