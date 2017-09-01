Ужасающая статистика по пропавшим детям: версии, причины, последствия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пропажа детей — огромная проблема. Потому что они — самые незащищенные, наивные и доверчивые, которых легко заманить, использовать, запугать или убить. Но ужасает то, что с каждым годом в Украине исчезает больше детей, с учетом того, что территория нашей независимой стала меньше. Некоторые пропадают бесследно и навсегда. И это уже никого не удивляет.

Дети исчезают чаще

По данным МВД, за прошлый год полиция получила более 6 тысяч заявлений о пропаже детей. Только с начала 2017 года в полицию поступил 5075 заявлений о пропаже детей. При том, что в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей. Ситуация с каждым годом все хуже и хуже, при том, что населения становиться все меньше и меньше.

К примеру, в 2012 году в Украине, когда в составе был полуостров Крым и полноценные Донецкая и Луганская области, в органы МВД поступило почти 8 тысяч заявлений о пропаже детей. Каждый раз после поступления заявлений в течение суток удавалось разыскивать по горячим следам 86% пропавших детей, что составляет 6,8 тыс. человек. Других отыскивали со временем. Всего удалось разыскать 95,5% пропавших детей. Только около 30 детей не удалось отыскать в 2012 году, часть из которых пропали ранее.

Сегодня в полиции уверяют, что они якобы стали чаще возвращать пропавших детей домой, но насколько чаще, неизвестно. И заявили, что на исчезновение малолетних влияет социально-экономическая ситуация в стране. Ну а несовершеннолетние часто убегают из дому бродяжничать.

До 2014 года исчезновение ребенка было настоящим ЧП. Тут же открывалось уголовное дело по статье "Умышленное убийство", на ноги поднимались все службы города, поселка, села, и милиция, в буквальном смысле слова, землю рыла. Особое внимание пропаже детей стали уделять после трагической истории с двумя севастопольскими девочками. 4 января 2011 года в городе у моря пропали Таня Мизина (11 лет) и Настя Балябина (10 лет). 29 января девочек нашли убитыми на свалке. У младшей — 4 ножевых удара в сердце. А у старшей — десяток ножевых ранений. Как оказалось, девочки давно вели половую жизнь, и тогда милиция отработала всех городских педофилов и выяснила, что в последний раз погибших видели в доме у 54-летнего Николая Хаткевича, который и оказался убийцей. Но уже тогда милиция поняла, что в поисках пропавших детей упустили драгоценные дни, потому что считали, что девочки сбежали из дому, погуляют и вернуться, да и находились граждане, которые уверяли, что видели подружек то в одном, то другом районе города. После этого ужасного случая МВД добилась изменений, и как только исчезал ребенок, тут же открывалось уголовное производство по статье "Умышленное убийство", что стимулировало милиции приложить к поиску ребенка массу усилий. Если же фигурант уголовного дела находился живым и невредимым, дело закрывали.

Детей используют на органы и в оргиях

А сегодня пропажа несовершеннолетнего мало кого волнует. Гражданский министр Аваков даже ликвидировал криминальную милицию по делам детей, и вопросы подрастающего поколения легли на плечи угрозыска, которому и без этого есть чем заняться. И сегодня мы пожинаем плоды реформ.

В Николаеве 22 мая пропал 10-летний школьник. Вечером его мама обратилась в полицию, вмешался губернатор и народный депутат. Все службы были подняты в ружье. Утром один из солдат Нацгвардии наткнулся на ребенка в лесопосадке под Николаевом. Ребенок был напуган, но жив. По данным полиции, в похищении мальчика подозревали 50-летнего местного жителя, который и до этого интересовался маленькими мальчиками, за что в начале 2000-х был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Но судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и его отправили на принудительное лечение. В больнице он провел немногим более двух лет, после чего вышел на свободу.

19 июня около 14.00 6-летняя Алина из Горняка Донецкой области пошла в магазин за мороженым и не вернулась домой. Родители обратились в полицию только в девять вечера. Тело ребенка нашли 26 июня в подвале заброшенного частного дома. Девочка была изнасилована. Задержан 33-летний подозреваемый.

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Нашумевшая история произошла в Кировоградской области, где поймали 46-летнего жителя Волыни по подозрению в причастности к исчезновению и убийству детей. Волынянин сидел за убийство в колонии неподалеку Александрии, в феврале досрочно освободился по закону Савченко, но домой не поехал. Жил в помещении заброшенного детсада. Его подозревают в похищении и убийстве 12-летнего Ильи Макарова, который бесследно исчез еще 22 мая. А также пропавшей без вести 15-летней Софии Буц. А также в жестоких убийствах 21-летней Дарьи Озарко и 13-летнего Станислава Бойко. Но он свою причастность к убийствам подростков не признает. Илья и София по сей день не найдены ни живыми, ни мертвыми.

Так как МВД не предоставило более подробной информации по пропаже детей, можно только догадываться, сколько их находят и в каких регионах больше всего пропадает детей. После исчезновения Ильи Макарова и Софьи Буц по Кировограду поползли слухи, что детей "разобрали" на органы. И они не беспочвенны, считает экс-глава Департамента по торговле людьми Юрий Кучер. Даже раньше, по его словам, когда молоденький мотоциклист попадал в аварию, тут же сообщалось кому надо и его еще "тепленьким" потрошила специальная бригада, а родственникам отдавали тело без органов. Мафия тогда такая работала, а сегодня им вообще никто не мешает делать, что хотят.

"Сегодня торговля органами, особенно в Восточных областях Украины, Донецкой и Луганской, процветает. Не исключено, что детей похищают и разбирают там "на запчасти", как до этого похищали бойцов. Это мое предположение, но это вполне может быть. Там сейчас неспокойно, там сейчас бардак, как было в Югославии, в Косово. Чтобы утверждать, это надо понимать, сколько детей пропали без вести, когда, где. Если МВД озвучила реальную цифру — это катастрофа, если сейчас в Украине осталось где-то 30 миллионов населения", — отмечает РИА Новости Украина Юрий Кучер.

При этом, как подчеркивает генерал МВД, какая-то часть несовершеннолетних может стать жертвой насильников-педофилов, их могут использовать для оказания секс-услуг.

"У нас министр МВД любит молоденьких мальчиков, об этом все знают и он это особо не скрывает", — подчеркнул генерал.

Так как МВД сегодня много не договаривает, родителям остается посоветовать одно — берегите своих детей. Контроль не бывает лишним.