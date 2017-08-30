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    За полгода в Украине пропали 5 тыс детей - Полиция

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    Количество заявлений о пропаже детей превысило показатели 2015 года, однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой, заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.
    Ситуация в Донецкой области
    RIA News Дэн Леви | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. С начала 2017 года в полицию поступил 5075 заявлений о пропаже детей. Об этом заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба ведомства.

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    По словам Бушуева, количество заявлений о пропаже детей в этом году превысило показатели 2015 года и почти догнало данные за 2016 год. Однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой.

    "Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тыс. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей. Следует сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", — заявил Бушуев.

    Он также назвал причины, которые заставляют детей покидать дом. Чаще всего это — склонность подростка к бродяжничеству, а также несвоевременное возвращение домой, например — с прогулки или от друзей.

    Напомним, Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских прав над несовершеннолетними при разводах.

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