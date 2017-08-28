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    МВД: на востоке Украины пропали без вести более тысячи человек

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    По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, целью МВД является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".
    Замминистра внутренних дел Анастасия Деева
    МВД Украины

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины исчезли более тысячи человек. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева во время представления Международным комитетом Красного Креста в Украине отчета о результатах оценки потребностей семей. 

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    "С начала вооруженного конфликта на востоке нашей страны Министерство внутренних дел активно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста. В частности, в вопросах помощи семьям пропавших без вести, которых, по последним данным, более тысячи. Это как военные, так и гражданские лица", — заявила Деева.

    Она отметила, что целью МВД и Красного Креста является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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