Ополченцы активизировали обстрелы в пятницу вечером - штаб АТО

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки и двух пострадавших, несмотря на действие "школьного» перемирия.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

В пресс-центре рассказали, что если днем в пятницу число обстрелов сократилось, то ближе к вечеру ополченцы активизировали обстрелы позиций ВСУ. Отмечается, что напряженная ситуация была и остается в районе Авдеевской промзоны. Здесь, по данным силовиков, с 17.00 на протяжении нескольких часов ополченцы вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Силовики сообщили, что открыли ответный огонь на "достаточно агрессивный, целеустремленный" обстрел ополченцев. В результате обстрелов два украинских военных были ранены.

Кроме этого, нарушения перемирия зафиксированы и в районе шахты Бутовка. Сообщается, что на мариупольском направлении использовалось стрелковое оружие в районе Талаковки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Широкино и Чермалыка.

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"Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки враг только один раз не прицельно использовал оружие неподалеку Малинового", — добавили в пресс-центре.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.